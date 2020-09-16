Жена Александра Прико рассказала о жизни певца после ухода из группы

Бывший солист "Ласкового мая" Александр Прико ушел из жизни 2 сентября. Причиной стала онкология, которая развилась после перенесенного коронавируса. Супруга артиста решила поделиться страшной правдой о том, какую роль в жизни певца сыграло его участие в одной из самых популярных групп 1990-х.

Жена артиста Елена рассказала, что жизнь Прико нельзя было назвать легкой. По ее мнению, "Ласковый май" сыграл с мужчиной злую шутку и не позволил музыканту добиться того, о чем он мечтал.

Во всех неудачах артиста Елена обвинила Андрея Разина. Она рассказала, что продюсер группы воровал у Прико "минусовки" и просто накладывал на них голос Юрия Шатунова.

"Это было воровство, но никто ничего не мог с этим сделать. Тогда вообще-то как-то не думали об авторских правах, даже словосочетания такого не было", – пожаловалась вдова Александра Прико "Комсомольской правде".

После распада группы "Мама", которую артист основал после ухода из "Ласкового мая", у музыканта совсем не было денег. Работу найти не удавалось – Александр закончил всего 8 классов. Ему даже приходилось работать на стройке, чтобы хоть как-то прокормить себя.

По словам Елены, Прико так и не смог "оправиться от раны, которую ему нанес "Ласковый май". В последнее время музыкант мечтал вернуться на сцену или пойти работать учителем, но его планам не суждено было сбыться.

Ранее Андрей Разин поведал о нависшем над участниками "Ласкового мая" проклятье.