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Андрей Разин до сих пор не может оправиться от череды трагедий. С разницей в считанные дни умерли двое его подопечных – Александр Прико и Сергей Вязовский.
5 сентября похоронят бывшего солиста легендарной группы "Ласковый май" Александра. Сергей, которого звездный продюсер опекал в рамках группы "Фристайл", ушел из жизни всего несколько дней назад.
Смерть 48-летнего Вязовского нельзя назвать неожиданностью – уже пять лет артист был без сознания. Мужчина находился в вегетативном состоянии после коронарной смерти, которая наступила в 2015 г.
А вот известие о трагедии с Прико стала настоящим ударом для родных и
поклонников. Экс-солист "Ласкового мая" был госпитализирован в июле с
подозрением на коронавирус. Позже выяснилось, что у него рак. После страшного
диагноза мужчина сгорел буквально за несколько недель.
На фоне трагических событий Разин всерьез задумался о зловещей силе, которая свела в могилу половину золотого состава "Ласкового мая". Двое из четырех музыкантов уже на кладбище. Сначала этот мир покинул экс-солист группы Игорь Игошин – артист погиб в 1992 г. после драки на свадьбе, обстоятельства трагедии остались невыясненными, ему бы 21 год. А теперь ушел Прико.
"Конечно, начинаешь думать о злом роке, когда из четырех человек "золотого состава" двое умирают", – признается музыкант.
Однако Разин старается отгонять от себя черные мысли и объясняет загадочное явление печальным стечением обстоятельств, пишет издание "Собеседник".
О смерти Александра Прико стало известно 2 сентября.
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