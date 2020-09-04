Потерял сразу двух коллег: Разин поведал о нависшем над "Ласковым маем" проклятье

Потерял сразу двух коллег: Разин поведал о нависшем над "Ласковым маем" проклятье
Андрей Разин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер считает, что над коллективом навис злой рок

Андрей Разин до сих пор не может оправиться от череды трагедий. С разницей в считанные дни умерли двое его подопечных – Александр Прико и Сергей Вязовский.

5 сентября похоронят бывшего солиста легендарной группы "Ласковый май" Александра. Сергей, которого звездный продюсер опекал в рамках группы "Фристайл", ушел из жизни всего несколько дней назад.

Смерть 48-летнего Вязовского нельзя назвать неожиданностью – уже пять лет артист был без сознания. Мужчина находился в вегетативном состоянии после коронарной смерти, которая наступила в 2015 г.

А вот известие о трагедии с Прико стала настоящим ударом для родных и поклонников. Экс-солист "Ласкового мая" был госпитализирован в июле с подозрением на коронавирус. Позже выяснилось, что у него рак. После страшного диагноза мужчина сгорел буквально за несколько недель.

На фоне трагических событий Разин всерьез задумался о зловещей силе, которая свела в могилу половину золотого состава "Ласкового мая". Двое из четырех музыкантов уже на кладбище. Сначала этот мир покинул экс-солист группы Игорь Игошин – артист погиб в 1992 г. после драки на свадьбе, обстоятельства трагедии остались невыясненными, ему бы 21 год. А теперь ушел Прико.

"Конечно, начинаешь думать о злом роке, когда из четырех человек "золотого состава" двое умирают", – признается музыкант.

Однако Разин старается отгонять от себя черные мысли и объясняет загадочное явление печальным стечением обстоятельств, пишет издание "Собеседник".


О смерти Александра Прико стало известно 2 сентября. 

Ольга ФЕДОРОВА

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