Ему было 47 лет

Сегодня произошла очередная трагедия в мире шоу-бизнеса. Экс-солист популярного музыкального коллектива "Ласковый май" ушел из жизни. Александр Прико несколько месяцев боролся с онкологией.

О печальном событии сообщил Андрей Разин. На своей странице в "Инстаграм" он поделился своими переживанием по поводу раннего ухода 47-летнего музыканта.

"Для всех музыкантов группы "Ласковый май" это – большая потеря", – написал музыкальный продюсер.

Разин рассказал о том, как складывалась судьба Александра Прико после ухода из легендарной группы. Музыкант какое-то время жил в столице, а после переехал в Санкт-Петербург. Там артист завел семью. Продюсер намерен участвовать в организации похорон. Где захоронят Прико, пока неизвестно.

Напомним, артист попал в больницу в июле. Сначала врачи подозревали, что он заразился коронавирусной инфекцией. Однако после ряда обследований звезде был поставлен неутешительный диагноз – рак.

Ранее супруга Александра Елена рассказывала о течении болезни знаменитого супруга.