Певцу не хватает кислорода

Супруга участника первого состава группы "Ласковый май" Александра Прико Елена раскрыла печальные подробности состояния мужа. Артист болен раком, и с каждым днем его состояние ухудшается.

"Сейчас он в очень тяжелом состоянии: дикая слабость, нехватка кислорода" – рассказала Елена в беседе с Комсомольской правдой.

По словам Елены, самочувствие Александра Прико начало ухудшаться еще в июле. Артиста мучали кашель и боли в груди, что первоначально указывало на коронавирус. Экс-солист "Ласкового мая" обратился в больницу, где у него обнаружили пневмонию. Однако лечение не помогло. Чуть позже компьютерная томография показала наличие жидкости в легких.

29 июля Александра Прико госпитализировали. Но артисту не становилось лучше. Тест на коронавирус показал отрицательный результат, передает телеканал 360. После полного обследования врачи поставили неутешительный диагноз – рак. В начале августа певец вернулся домой. Однако там у него начались приступы. 17 августа Александр Прико снова попал в больницу.

Жена Александра Прико сообщила, что на данный момент врачи не дают никаких прогнозов. Ей лишь остается ждать результатов гистологии.

Напомним, Александр Прико ушел из легендарной группы "Ласковый май" в 1989 году. Артист основал новую группу под названием "Мама".

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