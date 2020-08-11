Инфекция и курение с раннего возраста спровоцировали появление злокачественной опухоли, считает продюсер

Андрей Разин рассказал о состоянии здоровья Александра Прико. На своей странице в "Инстаграм" продюсер поделился печальной новостью: солист первого состава группы "Ласковый май" смог победить коронавирус, однако болезнь дала серьезные осложнения.

Как оказалось, у экс-вокалиста диагностировали рак легкого. На данный момент менеджер коллектива делает все, чтобы певца перевели в онкологическую клинику.

Продюсер "Ласкового мая" предположил, что еще одной причиной заболевания могла стать вредная привычка артиста. Как оказалось, Прико курил с девятилетнего возраста. Разин вспомнил, что много раз просил певца бросить курить, но его просьбы остались без внимания.

"У Саши на почве COVID-19 развивается рак легкого, потому что легкие – очень слабенькие. Те, кто курит, очень подвержены таким серьезным заболеваниям. Надеемся, что мы справимся с этой болезнью", – написал Разин на своей странице в социальной сети.

Менеджер поблагодарил врачей и заявил, что он и жена Александра Прико будут продолжать бороться за жизнь артиста.

Напомним, что ранее стало известно, что у экс-солиста "Ласкового мая" нашли коронавирус. Певец находится в тяжелом состоянии.