Разин: у перенесшего коронавирус экс-солиста "Ласкового мая" нашли рак

Разин: у перенесшего коронавирус экс-солиста "Ласкового мая" нашли рак
Андрей Разин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инфекция и курение с раннего возраста спровоцировали появление злокачественной опухоли, считает продюсер

Андрей Разин рассказал о состоянии здоровья Александра Прико. На своей странице в "Инстаграм" продюсер поделился печальной новостью: солист первого состава группы "Ласковый май" смог победить коронавирус, однако болезнь дала серьезные осложнения.

Как оказалось, у экс-вокалиста диагностировали рак легкого. На данный момент менеджер коллектива делает все, чтобы певца перевели в онкологическую клинику.

Продюсер "Ласкового мая" предположил, что еще одной причиной заболевания могла стать вредная привычка артиста. Как оказалось, Прико курил с девятилетнего возраста. Разин вспомнил, что много раз просил певца бросить курить, но его просьбы остались без внимания. 

"У Саши на почве COVID-19 развивается рак легкого, потому что легкие – очень слабенькие. Те, кто курит, очень подвержены таким серьезным заболеваниям. Надеемся, что мы справимся с этой болезнью", – написал Разин на своей странице в социальной сети. 

Менеджер поблагодарил врачей и заявил, что он и жена Александра Прико будут продолжать бороться за жизнь артиста. 

Напомним, что ранее стало известно, что у экс-солиста "Ласкового мая" нашли коронавирус. Певец находится в тяжелом состоянии.

Юлия МИХАЙЛОВА

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