Его состояние остается тяжелым

Печальной новостью поделился продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. На своей странице мужчина сообщил, что состояние Александра Прико, который заразился COVID-19, тяжелое, а врачи делают все возможное, чтобы ему стало легче.

"Идёт диагностирование, специалисты выясняют, какие органы пострадали от COVID. Сегодня у него будут брать пункцию для более детального изучения его состояние здоровья", – делиться Разин.

Продюсер добавил, что Прико ни в чем не нуждается и призвал поклонников помолиться за его здоровье. Разин выразил надежду, что все обойдется и певец в скором времени пойдет на поправку.

Ранее он сообщал о госпитализации артиста, однако о причинах не распространялся.

Напомним, что недавно дочка Анастасии Заворотнюк заподозрила, что заразилась коронавирусом и экстренно сдала анализы.