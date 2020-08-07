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Печальной новостью поделился продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. На своей странице мужчина сообщил, что состояние Александра Прико, который заразился COVID-19, тяжелое, а врачи делают все возможное, чтобы ему стало легче.
"Идёт диагностирование, специалисты выясняют, какие органы пострадали от COVID. Сегодня у него будут брать пункцию для более детального изучения его состояние здоровья", – делиться Разин.
Продюсер добавил, что Прико ни в чем не нуждается и призвал поклонников помолиться за его здоровье. Разин выразил надежду, что все обойдется и певец в скором времени пойдет на поправку.
Ранее он сообщал о госпитализации артиста, однако о причинах не распространялся.
Напомним, что недавно дочка Анастасии Заворотнюк заподозрила, что заразилась коронавирусом и экстренно сдала анализы.
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