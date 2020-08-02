Врачи пытаются его спасти

Солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Пико был госпитализирован в больницу. Об этом сообщил бывший продюсер группы Андрей Разин.

Пико пришел в коллектив благодаря Разину в конце 80-х. Его коллегой тогда стал Игорь Игошин, который некоторое время назад скончался. Продюсер рассказывает, что состояние певца тяжелое, он находится сейчас в одной из больниц Санкт-Петербурга.

"Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру", – пишет Разин.

Причины плохого самочувствия у артиста продюсер не раскрыл.

В последнее время Пико жил и работал в Санкт-Петербурге вместе с семьей.

Напомним, группа "Ласковый май" стала невероятно популярной в начале 90-х. Ее участниками стали воспитанники оренбургского интерната. После окончания существования коллектива никто из участников не построил успешную сольную карьеру. Периодически на сцене можно увидеть солиста Юрия Шатунова. Сейчас артист продолжает судиться с Разиным, чтобы исполнять песни группы на своих концертах.



