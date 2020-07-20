Дал 10 дней: Разин решил лично разобраться с Шатуновым

Дал 10 дней: Разин решил лично разобраться с Шатуновым
Андрей Разин и Юрий Шатунов.Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов
Если артист не выйдет на связь с продюсером, то может опять лишиться прав на свои песни

Продюсер Андрей Разин обратился к Юре Шатунову с просьбой лично связаться с ним и решить вопрос о бесплатной передаче певцу прав на его песни. Разин дал на это Шатунову 10 дней. В противном случае, как заявил продюсер, он будет вынужден передать эти права третьим лицам ради компенсации своих финансовых убытков.

Такие заявления Андрей Разин сделал на своей странице в "Инстаграм". Поклонникам Шатунова продюсер объяснил, что артист подписал договор и отдал Разину все права на свое творчество. Это было необходимо, чтобы он мог начать съемки фильма "Ласковый май – продолжение". Сумма контакта составила 10 млн. рублей. Теперь же продюсер хочет вернуть артисту права, чтобы и дальше давать концерты и с песнями "Ласкового мая".

Разин подчеркнул, что он всегда действует согласно законам, а все вопросы с Шатуновым они решали мирным путем. По словам продюсера, он никогда не пользовался переданным ему контрактом и никогда не запрещал певцу выступать, не брал с него деньги за проведение концертов. Разин рассказал, что за все 30 лет сотрудничества Шатунов не заплатил ему, как организатору и учредителю "Ласкового мая", ни копейки и не участвовал ни в каких делах группы. Поэтому Разин попросил журналистов и общественность не спекулировать на этой теме.

Ранее сообщалось, что компания "Честная музыка" запретила Юрию Шатунову петь свои хиты. Однако певец обратился в Московский арбитражный суд с иском в адрес компании. Судьи встали на сторону Шатунова и признали такой запрет незаконным. Таким образом, бывший вокалист "Ласкового мая" теперь имеет право исполнять хиты группы.

Александра ЛЕОНИДОВА

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