Шатунов снова может петь песни "Ласкового мая"

Шатунов снова может петь песни "Ласкового мая"
Юрий Шатунов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Певец сам выступил истцом по нашумевшему делу

Московский арбитражный суд признал незаконным запрет для Юрия Шатунова исполнять композиций музыкальной группы "Ласковый май". Ранее компания "Честная музыка" запретила экс-солисту группы петь эти хиты. Основанием для таких ограничений был лицензионный договор. Однако суд признал этот документ нарушающим закон.

Артист сам выступил истцом по этому делу и отстоял свои права.

Известно, что в договоре, заключенном 1 апреля 2016 г., исключительные права на использование композиций популярной группы были переданы "Честной музыке" бизнесменом Русланом Филатовым. Спустя некоторое время организация отправила Шатунову требования прекратить исполнение некоторых песен "Ласкового мая".

В своей претензии компания настаивала на том, что, согласно договору, является полноправным обладателем прав на тексты, музыкальное сопровождение и фонограмму.

В свою очередь, представитель Юрия указал на то, что в фонограмме использован голос Шатунова. При этом бывший солист группы никогда никому не передавал права на использование своего голоса, передает РИА "Новости".

Более того, адвокат экс-участника группы "Ласковый май", заявил, что не ясно, на каком основании бизнесмен Филатов в принципе считает себя владельцем прав на песни музыкального коллектива.

При этом представитель ответчика ранее сообщал, что Филатов называл себя единственным обладателем всех прав на песни и подтверждал это договором с продюсером Андреем Разиным.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о конфликте Андрея Разина и Андрея Малахова, в котором также поучаствовал Юрий Шатунов.

Ольга ФЕДОРОВА

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