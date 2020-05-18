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"Помойные ведущие": известный продюсер набросился на Малахова

"Помойные ведущие": известный продюсер набросился на Малахова
Андрей Малахов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Создатель "Ласкового мая" надеется, что ведущий лишится работы

Андрей Разин, объявивший войну Андрею Малахову, вновь высказался в адрес журналиста. Продюсер назвал его "помойным ведущим", понадеявшись, что артист вскоре уйдет из эфира телеканалов. Свое мнение о российском шоу-бизнесе лидер "Лаского мая" высказал в соцсетях.

Из-за пандемии коронавируса сократится финансирование радио и телеканалов, считает Разин. Именно поэтому он понадеялся, что передачи, которые "стирают грязное белье" уйдут в прошлое вместе с их ведущими.

Такие шоу, по словам продюсера, уничтожают артистов, а также портят жизнь людям, вызывая депрессию. А их "помойные ведущие", среди которых он назвал Андрея Малахова и Леру Кудрявцеву, ради рейтингов десятилетиями врут, сплетничают и издеваются над артистами.

Разин понадеялся, что они лишатся работы и уйдут в прошлое, чтобы зрители больше не видели их лица с экранов телевизоров.

Конфликт известного продюсера и телеведущего разгорелся после новогоднего выпуска "Привет, Андрей!". Тогда Юрий Шатунов заявил, что Андрей Разин исполняет известные хиты под фонограмму. Лидер "Ласкового мая" набросился на Малахова, который, по его словам, затеял эти разборки, объявив себя главным врагом журналиста. А позже продюсер подал на ведущего "Прямого эфира" в суд.

Кудрявцевой также не в первый раз достается от Разина. Однако в этом случае судиться собралась уже ведущая "Секрета на миллион".

Карина СИРАЗОВА

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