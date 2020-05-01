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Кудрявцева подала в суд на знаменитого продюсера

Кудрявцева подала в суд на знаменитого продюсера
Лера Кудрявцева. Фото: официальная страницы Леры Кудрявцевой в Инстаграм (https://www.instagram.com/leratv/)
Телеведущая хочет заполучить крупную сумму денег

Певец и бывший продюсер группы “Ласковый май” Андрей Разин регулярно высказывает критическое мнение в адрес звезд российского шоу-бизнеса. Для этого он использует свою страницу в социальных сетях и порой совершенно не стесняется в формулировках. 

Одним из частых героев нападок Разина становилась ведущая Лера Кудрявцева. После очередной публикации на страницы продюсера, размещенной в 2019 году, теледива решила подать на обидчика в суд. 

Как передает Телеграмм-канал Mash, Разин рассказывал, что еще в период своей молодости он вместе с группой вызвал девушек в гостиницу. Среди них он приметил еще неизвестную на тот момент Леру Кудрявцеву. 

Теперь звезда требует 2,5 миллиона рублей. А по отношению к изданию, которое процитировало слова Разина, Лера подала иск о компенсации за моральный вред в размере полумиллиона.

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