Вот уже много лет артисты выступают на одной сцене

Юрий Гальцев любит делиться с поклонниками подробностями закулисной жизни. В этот раз артист трогательно рассказал о его взаимоотношениях с коллегой по "Аншлагу" Геннадием Ветровым.

Как признается сам Гальцев, за год артисты сыграли около 100 персонажей, однако больше всего поклонникам телепередачи запомнился их дуэт, в котором они играют семейную пару. Актер выложил их совместное фото, на котором они запечатлены в образах Зои и Валеры. Гальцев в парике смотрит в камеру своим, как говорят фанаты, "фирменным" взглядом, а Ветров приобнимает "супругу".

"Пьющая, но не изменяющая друг другу семья Зоя-(змея особой ядовитости), и Валера. За год мы сыграли, около 100 персонажей как то, кем только друг другу не приходились, а в работе подходили, даже пригодились!" – написал Юрий Николаевич на своей странице в "Инстаграм".

В комментариях поклонники "Аншлага" признались, что для них этот дуэт артистов – один из самых из любимых. "Очень талантливые артисты, всегда смешно и интересно!", "Ой, не могу..я в Зою влюблена уже давно и безнадежно!", "За этот взгляд у Зои памятник вам нерукотворный. Ребяты – вы супер актёры! Спасибо вам за смех!", "Я сейчас честно скажу: смешнее дуэта не было", "Открыла фото и рассмеялась в голос! Хороши, ну правда хороши!", "Обожаю ваш дуэт с Геннадием Ветровым", – признались фанаты.

Ранее юморист Юрий Гальцев показал фото в женском образе. Артист сделал яркий макияж и уложил волосы.



