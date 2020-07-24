Яркий макияж и модная укладка: Гальцев примерил женский образ

Яркий макияж и модная укладка: Гальцев примерил женский образ
Юрий Гальцев. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Аншлага" показал архивный кадр с выступления

Юрий Гальцев любит публиковать на своей странице в "Инстаграм" совместные кадры с коллегами. Вот и в этот раз юморист выложил редкое фото, на котором он запечатлен в женском образе.

В кадре юморист выглядит прекрасно: яркие губы, зеленые тени, алые бусы и завитые волосы отлично сочетаются с белым халатом. Рядом с ним стоит клоун-эксцентрик Артем Малков. 

Таким образом эстрадный артист решил пригласить своих поклонников в театр Эстрады, где он уже много лет работает художественным руководителем. 

"Что-то женское, про врачей. Сейчас это актуально. Живой звук, живые актеры. Есть такое выражение как "живой актер", так вот, со мной Артем Малков – гран-при клоунского конкурса в Сеуле", – подписал публикацию Гальцев. 

В комментариях поклонники засыпали юмориста смайлами и отметили, что Гальцев "магёт". 

 

 

Напомним, что недавно Юрий предался ностальгии и поделился редким фото со звездами "Аншлага". Их мужчина назвал своей "актерской семьей". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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