Со слов артиста, его популярность - это заслуга Регины Дубовицкой

Юморист предался ностальгии и опубликовал архивный снимок со своей "актерской семьей". Юрий Гальцев заявил, что за все выступления "Аншлага" ему вместе с коллегами никогда не было стыдно.

Накануне артист порадовал своих подписчиков новым снимком в "Инстаграм". На фото Гальцев нежно обнимается с телеведущей Региной Дубовицкой и остальными коллегами по "Аншлагу". "Когда это было", – лирически начал свою подпись юморист. Он также сообщил, что на этом снимке изображена его актерская семья.

"Нас встречали города на Волге, благодаря Регине. Она нас раскручивала так, что нас узнавали не только на воде, но и под водой! Но главное, что за наше выступление, нам самим было не стыдно!" – написал Гальцев в своем профиле.

Артист также отметил на этом снимке своих друзей – Елену Воробей, Гия Гагуа, Регину Дубовицкую и Вадима Сорокина.

К слову, фанаты написали в комментариях, что это "замечательное фото". "Жалко очень, что не все сейчас живы", – уточнила одна из подписчиц (имела ввиду Сорокина – прим.ред). Другая поклонница дополнила, что на снимке артисты еще совсем молодые, "тогда вы чушь прекрасную несли", – указала она. Также под редким кадром пользователи оставили множество своих комплиментов и указали, что "Аншлаг лучший".

Кстати, недавно другой артист, Ефим Шифрин заявил, что он недоволен статусом "аншлаговского артиста". По словам юмориста, последние съемки программы с его участием были 20 лет назад.

Напомним, Юрий Гальцев периодически пишет в своих соцсетях откровения. Недавно артист поделился с фанатами теплыми воспоминаниями об отце. Его родственника не стало около десяти лет назад.