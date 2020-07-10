Теплые слова о родителе растрогали поклонников юмориста

Юрий Гальцев решил поделиться с поклонниками личными переживаниями. Артист вспомнил, как в детстве проводил время с отцом Николаем Гальцевым. Родитель знаменитости ушел из жизни почти десять лет назад.

На своей странице в "Инстаграм" участник "Аншлага" вспоминает, как проводил время с отцом в далеком 1973 году. Будущему талантливому юмористу тогда было всего 12 лет.



Артист откровенно рассказал об отношениях с отцом. Папа и сын Гальцевы были очень близки. Комик поделился трогательным воспоминанием: когда ему маленькому было холодно, Николай Гальцев накрывал его своим темно-зеленым плащом с подкладкой, которое Юрий помнит до сих пор.

"Он меня так любил, если мои дети будут любить меня хоть наполовину меньше, я буду считать себя счастливым человеком на земле!" – признался Гальцев.

Подписчиков юмориста глубоко тронули его теплыми словами об отце.

"Красивые люди красивы во всем! Силы любви Вашего отца хватит на много поколений Вашей семьи", "Совершенно одинаковые глаза!", "Какие замечательные, душевные слова!", – откликнулись они на публикацию..

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Юрий Гальцев упрекнул звезд "Аншлага" за то, что они отвернулись от телепроекта.