Комик напомнил коллегам по телепроекту, кто помог им стать знаменитыми

Юморист Юрий Гальцев упрекнул звезд "Аншлага" в том, что они отвернулись от телепроекта со словами "Аншлаг – отстой". При этом он напомнил, что стать знаменитыми им помогла именно ведущая шоу Регина Дубовицкая.

По мнению Гальцева, которое он высказал на своей странице в "Инстаграм", выходцев из "Аншлага" никто никуда не приглашает, потому что они стоят на месте и не развиваются как артисты. Также комик считает, что проблема не в том, что "аншлаговский" юмор устарел, а в том, что сейчас юмор стал пошлым, все стало дозволено и заниматься комедией стали все.

При этом Гальцев добавил, что и в наши дни в России есть очень много молодых и талантливых актеров, которые ведут себя достойно и на сцене, и в жизни.

В комментариях к посту поклонники поддержали юмориста: "Вот именно – пошлый юмор, это вы верно сказали на все 100%! Даже смотреть и слушать иногда противно! Юмор вашего поколения и юмор нынешних юмористов – два разных полюса!", "Молодые, пусть шутят, как хотят и как умеют, но "Аншлаг" навсегда стал, самой любимой командой юмористов!", "Аншлаг – моя любимая передача, нужно чаще ее показывать на телевидении, почему скупятся на юмористические программы", "Вы все правильно сказали. Юмор стал ниже "пояса ". Никакой цензуры, говори что хочу!" (Орфография и пунктуация авторов сохранены.).

Однако были и те, кто не согласился с Гальцевым: "Ну не знаю... Определение "Аншлаговский юмор" уже стало практически ругательным... И на то есть масса оснований, к сожалению..."

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что стало с участниками программы "Агшлаг", которая была очень популярна в 90-е годы.