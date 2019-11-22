Популярная некогда программа теряет артистов

"Аншлаг" в 1990-х гг. собирающий у телевизоров миллионы зрителей, уже не пользуется таким спросом, как прежде. Когда-то в нем участвовали почти все звезды юмора, но "все течет, все меняется", и знаменитые шутники разбрелись кто куда, а некоторых публика потеряла навсегда.

Не дожили до наших дней талантливейшие юмористы. В августе 2005 г. в аварии погиб Михаил Евдокимов. Ян Арлазоров умер в марте 2009 года. В мае 2015-го не стало Аркадия Арканова. В ноябре 2017 г. скончался Михаил Задорнов. Через год в октябре ушел из жизни Роман Карцев.

Бессменная ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая в последнее время редко бывает на публике, но все так же участвует в создании своей главной программы. Иногда артистку, знаменитую фразой "Здравствуйте, дорогие мои!", зовут на шоу, пишет сайт gazeta.a42.ru.

Одна из старших знаменитостей программы Клара Новикова снимается на телевидении и продолжает гастролировать. Правда, бывает, что из-за состоянию здоровья пожилой артистки приходится отменять ее выступления.

Часто мелькает на ТВ Юрий Гальцев. Кроме того, он снимается в фильмах. Так же активно задействована и Елена Воробей. Заслуженная артистка России – участница нескольких телешоу, и чувство юмора помогает ей выйти из любой ситуации.

Геннадий Ветров стал популярен не только на телеэкране. Он поет и уже выпустил два альбома, а еще написал три книги и создал собственный театр. Братья Пономаренко дают концерты в разных городах страны. У них есть собственное комедийно-пародийное шоу.

"Экс-ББ" продолжает участвовать в юмористических телепрограммах. Артисты в группе меняются, приходят новые.

Юмориста Сергея Дроботенко с некоторых пор зрители видят редко. Его почти не бывает на экране, о его жизни ничего не известно. Поговаривают, что артист живет в Москве и часто путешествует и делится впечатлениями в соцсети.