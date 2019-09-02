"Была влюблена": звезда "Аншлага" раскрыла правду о романе с Собчак

Знаменитая "тетя Соня" рассказала, как встречалась с мэром Петербурга

Клара Новикова заявила, что у нее никогда не было любовных отношений с отцом известной телеведущей Ксении Собчак. Как и с другими известными мужчинами, романы с которыми ей приписывала пресса, – юмористом Романом Карцевым и писателем-сатириком Михаилом Жванецким.

"Анатолий Александрович был таким кавалером... приходил на мои концерты вместе с Людмилой – женой... Он подавал мне пальто... умел красиво ухаживать. У него искрились глаза. Он был мужчина-мужчина", – рассказала звезда "Аншлага" в программе "Судьба человека". И призналась:

"До самых последних минут я была в него влюблена. Он мне очень нравился – как человек, как политический деятель".

Но у тогдашнего супруга – спортивного журналиста Юрия Зерчанинова – не было повода ревновать ее: артистка никогда ему не изменяла. Она не могла "предать своего мужа и уйти к другому". К тому же она с ним была безмерно счастлива.

Их долго не хотели расписывать в ЗАГСе, так как она была еще замужем и при этом ждала ребенка от нового избранника. И он настоял, чтобы Клара развелась с первым мужем, который выпивал и не контролировал себя.

Второй супруг звезды всегда был трогательным человеком. Перед смертью (его не стало 10 лет назад 13 сентября) он спросил, любит ли его ли артистка, и попросил принести ему книгу "Алые паруса" Грина.

"Как бы я предала Юру?.. Мне даже в страшном сне не могло присниться такое", – заявила Новикова.

Клара Новикова -советская и российская артистка эстрады, юмористка, актриса, певица, телеведущая. Заслуженная артистка РФ и народная артистка России. Создала на эстраде сотни образов, самый известный из которых – "тетя Соня".