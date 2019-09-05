Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Плачу в тряпочку": звезда "Аншлага" ушла из дома

Клара Новикова. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая "тетя Соня" рассказала,, кому и зачем отдала собственную квартиру

Клара Новикова прокомментировала новость о том, будто у нее отобрали жилье в центре Москвы. Разгорелся скандал, внука и дочь артистки обвинили в захвате ее квартиры.  

"Выставляют так, что я, бедная, плачу в тряпочку, потому что мне не позволяют вернуться домой, Все слухи обо мне – глупость ужасная", – заявила артистка. И добавила, что может "сама решить, где ей жить.

Из дома звезда "Аншлага" действительно ушла, но не потому, что ее выгнали, и это временно. Чтобы внуку, который сейчас живет в ее квартире, "было удобно, ему же рано вставать на занятия", пояснила Клара Борисовна, отметив, что может в любой момент снова поселиться там.

По словам Новиковой, неприятные слухи распространились из-за ее тонкого юмора: "Журналисты спросили меня: "Вы вернетесь в свою квартиру?" Я иронично ответила: "Если позволят!" А раздули такую историю".  

Внук  от появившихся слухов был в ужасе. "Его ужасно достают из-за этого", – отметила звезда. Поэтому и решила рассказать вск как естьна самом деле. 

Ранее сообщалось, что артистку буквально выжили из квартиры. Ей пришлось переехать и жить на окраине столицы, вдали от любимых мест, где "все знакомо: Красная площадь, соборы, старые улочки, "Современник".

Ранее знаменитая "тетя Соня" рассказала о любовных отношениях с отцом известной телеведущей Ксении Собчак.


Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Совсем обнаглели: в России придумали наказание для Болгарии

София заслуживает хорошей трепки, уверен эксперт

Россияне вывели эстонцев на чистую воду

США разрешили рассекретить свою военную базу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей