Знаменитая "тетя Соня" рассказала,, кому и зачем отдала собственную квартиру

Клара Новикова прокомментировала новость о том, будто у нее отобрали жилье в центре Москвы. Разгорелся скандал, внука и дочь артистки обвинили в захвате ее квартиры.

"Выставляют так, что я, бедная, плачу в тряпочку, потому что мне не позволяют вернуться домой, Все слухи обо мне – глупость ужасная", – заявила артистка. И добавила, что может "сама решить, где ей жить.

Из дома звезда "Аншлага" действительно ушла, но не потому, что ее выгнали, и это временно. Чтобы внуку, который сейчас живет в ее квартире, "было удобно, ему же рано вставать на занятия", пояснила Клара Борисовна, отметив, что может в любой момент снова поселиться там.

По словам Новиковой, неприятные слухи распространились из-за ее тонкого юмора: "Журналисты спросили меня: "Вы вернетесь в свою квартиру?" Я иронично ответила: "Если позволят!" А раздули такую историю".

Внук от появившихся слухов был в ужасе. "Его ужасно достают из-за этого", – отметила звезда. Поэтому и решила рассказать вск как естьна самом деле.



Ранее сообщалось, что артистку буквально выжили из квартиры. Ей пришлось переехать и жить на окраине столицы, вдали от любимых мест, где "все знакомо: Красная площадь, соборы, старые улочки, "Современник".

Ранее знаменитая "тетя Соня" рассказала о любовных отношениях с отцом известной телеведущей Ксении Собчак.



