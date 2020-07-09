Юморист не понимает, почему его до сих пор ассоциируют с этой передачей

Ефим Шифрин возмущен тем, что его называют артистом "Аншлага". По его словам, последний раз он снимался в шоу 20 лет назад, однако журналисты продолжают приписывать ему статус комика программы.

Поклонники Шифрина в социальной сети не понимают, почему он отрекается от передачи. Они считают, что именно "Аншлаг" сделал юмориста знаменитым на всю страну, а о других его проектах они и не слышали. Более того, в Сети хвалят прошлые номера артиста.

Сам он пошутил на этот счет, а затем рассказал подписчикам о фактах из своего творческого пути. Шифрин пояснил, что впервые появился на экране в 1983 году в программе "Вокруг смеха", а не в "Аншлаге".

Поклонники знаменитость защищают. Они написали о том, что комик уже 20 лет работает над другими проектами, которые такой популярности не получили.

Действительно, за последние годы Ефим Шифрин снялся в нескольких фильмах и сериалах, озвучивал мультфильмы и аудиокниги, выпустил книгу.

"А где еще... откуда вышли вы? "Аншлаг", "А тогда нам очень нравилась передача, смотрели с удовольствием!", "Вам что, стыдно за работу в "Аншлаге"? Это же часть жизни", "Я узнал о вас из "Аншлага", "Просто 20 лет человек работает в другом жанре и создает другие работы. 20 лет! А о нем как "аншлаговский артист", – высказали разные мнения поклонники.

Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки от звезд "Аншлага".