20 лет прошло: Шифрин недоволен статусом "аншлаговского артиста"

20 лет прошло: Шифрин недоволен статусом "аншлаговского артиста"
Ефим Шифрин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист не понимает, почему его до сих пор ассоциируют с этой передачей

Ефим Шифрин возмущен тем, что его называют артистом "Аншлага". По его словам, последний раз он снимался в шоу 20 лет назад, однако журналисты продолжают приписывать ему статус комика программы.

Поклонники Шифрина в социальной сети не понимают, почему он отрекается от передачи. Они считают, что именно "Аншлаг" сделал юмориста знаменитым на всю страну, а о других его проектах они и не слышали. Более того, в Сети хвалят прошлые номера артиста.

Сам он пошутил на этот счет, а затем рассказал подписчикам о фактах из своего творческого пути. Шифрин пояснил, что впервые появился на экране в 1983 году в программе "Вокруг смеха", а не в "Аншлаге".

Поклонники знаменитость защищают. Они написали о том, что комик уже 20 лет работает над другими проектами, которые такой популярности не получили.

Действительно, за последние годы Ефим Шифрин снялся в нескольких фильмах и сериалах, озвучивал мультфильмы и аудиокниги, выпустил книгу. 

"А где еще... откуда вышли вы? "Аншлаг", "А тогда нам очень нравилась передача, смотрели с удовольствием!", "Вам что, стыдно за работу в "Аншлаге"? Это же часть жизни", "Я узнал о вас из "Аншлага", "Просто 20 лет человек работает в другом жанре и создает другие работы. 20 лет! А о нем как "аншлаговский артист", – высказали разные мнения поклонники. 

Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки от звезд "Аншлага". 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Бесстыжему Лукашенко потребовали отказать в регистрации

Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании

Приметы на 9 июля: что нельзя делать в день Давида

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Давида Солунского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей