Что послужило причиной изменений в жизни девушки, неизвестно

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают измену Сергея Глушко Наташе Королевой. Как оказалось, Тарзан состоял в интимных отношениях со своей поклонницей Анастасией Шульженко. Однако больше всего фанатов звездной пары шокировал тот факт, что в СМИ появились сообщения о том, что любовница Тарзана забеременела от артиста. Адвокат Шульженко Вадим Лялин решил прокомментировать слухи об интересном положении своей подопечной.

По словам правозащитника, на данный момент Шульженко "уже не беременна". При этом адвокат не стал говорить почему. Возможно, девушка намеренно прервала беременность или у нее произошел выкидыш на нервной почве, уточняет "Москва 24".

К слову, адвокат также добавил, что девушка состояла в отношениях с Тарзаном полтора года. Теперь ей поступают угрозы со стороны Сергея Глушко и Наташи Королевой, которые ранее обвинили Анастасию в краже драгоценностей и незаконном сборе личной информации с целью дальнейшего шантажа.

Сам Тарзан никак не отреагировал на заявление о том, что их отношения с Шульженко длились больше года. Сегодня артист записал пятиминутное видео, в котором признался в измене и рассказал, что девушка и ее подруга намеренно напоили его и сняли это на камеру, чтобы в будущем шантажировать артиста.