Сына Яковлевой посадили на препараты

Сына Яковлевой посадили на препараты
Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Парню понадобилась терапия из-за проблем с душевным здоровьем

Денис Шальных завоевал популярность в Сети не только за счет своего звездного происхождения, но и благодаря огромному количеству весьма экстравагантных татуировок. Сегодня единственный сын Елены Яковлевой также признался, что был в его жизни период, когда ему потребовалась помощь специалистов и даже были выписаны антидепрессанты.

Размышляя о том, зачем он решил набить себе так много татуировок, Денис пришел к выводу, что возможно дело в неуверенности в себе. Первые картинки на теле молодого человека появились еще в 17 лет. Тогда он не пользовался большой популярностью у девушек, что косвенно могло повлиять на его решение что-то в себе поменять.

А еще Шальных рассказал, что в детстве ему не хватало внимания матери. Звезда фильма "Интердевочка" и сериала "Каменская" постоянно была занята, и большую часть времени Денис проводил у бабушки.

В интервью SRSLY сын Яковлевой рассказал, что за жизнь трижды обращался за помощью к психотерапевту. 27-летний парень уверен, что копить негатив себе, а потом взрываться из-за этого – плохая идея. Лучше посетить специалиста и спокойно разобраться в ситуации. А если потребуется, можно какой-то период посидеть на антидепрессантах. По словам Шальных, препараты в свое время помогли ему улучшить душевное состояние.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Денис очень рад звездному статусу своей матери. За счет родительницы ему удалось обзавестись собственным жильем в Москве и средствами к существованию.

Ольга ФЕДОРОВА

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