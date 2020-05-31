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Без стеснения: 27-летний сын Яковлевой живет за ее счет

Без стеснения: 27-летний сын Яковлевой живет за ее счет
Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Интересы парня "музло, качалка, сериалы"

Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных абсолютно устраивает популярность матери – благодаря этому у него есть собственное жилье в Москве, где парень живет один уже около 10 лет, и средства для жизни. Содержать себя самостоятельно он не привык, поэтому до сих пор большинство расходов берут на себя родители. 

Шальных не получил высшего образования, покинув режиссерский факультет на третьем курсе. В армию его не взяли, как утверждает сам парень, из-за плоскостопия. Он пробовал заниматься музыкой, но популярности заработать не удалось. 

Сейчас Денис работает парикмахером, хотя ему гораздо интереснее проводить время в спортивном клубе, занимаясь своей внешностью. О своих интересах парень говорит скромно: "музло, качалка, сериалы, стрижки мужские".

Он признаётся, что такое положение вещей его нисколько не смущает. О своей будущей жизни он не беспокоится, предпочитая жить сегодняшним днем, рассказал он в эфире передачи "Секрет на миллион" на НТВ. 

В квартире своей звездной матери Денис живет один вместе с котами. Парень смотрит сериалы, спит на диване и занимается спортом. Недавно он развелся со своей супругой. Расставание, признается Шальных, произошло по его вине. 

"Я накосячил и изменил своей жене. Мы разошлись. Можно объяснить это таким тезисом: я урод", – рассказывает он. 

Парень абсолютно не планирует заводить детей. Он надеется, что окажется бесплодным, поскольку "коты его больше интересуют". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей
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Ну пусть погуляет. Пожизненно это не будет.
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