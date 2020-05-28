Наследник кинозвезды недавно развелся с женой

Известный своим эксцентричным внешним видом сын Елены Яковлевой заявил, что намеренно хочет оставить мать без внуков. Денис Шальных отказывается становиться отцом.

Молодой человек сделал исключение и дал интервью телеведущей Лере Кудрявцевой. В передаче "Секрет на миллион" 27-летний Денис поговорил о своей жизни и об отношениях с матерью. В анонсе программы он утверждает, что заводить детей не намерен.

Три года назад Шальных впервые женился, но отношения с супругой Викторией долго не продлились. Сначала в паре царила идиллия, однако позже начались постоянные ссоры. Источник, близкий к окружению пары, сообщил StarHit, что Вика заподозрила мужа в измене.

Чуть позже Денис стал встречаться с Анастасией Рот. Одоак на новый этап отношений они так и не перешли.

Елена Яковлева во многих интервью подчеркивала, что за скандальный внешний вид своего сына не осуждает – почти все тело парня, включая лицо, покрыто татуировками. Она утверждает, что поддерживает его во всех начинаниях, будь это желание поработать в детском лагере, стать музыкантом или парикмахером.

Шальных является единственным сыном артистки. И если он не решиться на продолжение рода, то у Яковлевой и вовсе не будет внуков.

Сам Денис старается избегать внимания общественности к себе. Он рассказывал, что его смущает интерес к нему из-за большой популярности мамы.

Многие люди недовольны тем, как выглядит молодой человек. За нестандартный внешний вид парня даже избивали в московских подворотнях.