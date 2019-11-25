На молодого человека напали бывшие единомышленники

Сына актрисы Елены Яковлевой избили в Москве. Денис Шальных серьезно пострадал после того, как стал выводить наколки со своего тела.

Как рассказали знакомые, "сначала ему начали писать угрозы в Instagram, а потом такие же татуированные и вовсе подкараулили его недалеко от дома". Молодого человека обвинили в том, что он "предает семью" и "оскорбляет культуру". Мирно поговорить не удалось: толпа была настроена агрессивно.

"Досталось ему порядком: глаз заплыл, надеется, что нет сотрясения мозга",

– сообщили StarHit в окружении парня. Теперь сын Яковлевой восстанавливается. Нападение не повлияло на его решение, он продолжит удалять татуировки с лица.

В личной жизни Дениса произошли перемены. Несколько месяцев назад, по словам друзей, он начал встречаться с девушкой Анастасией. Она поддерживает возлюбленного во всем.

Знаменитая мама не осуждает сына и считает, что тот может поступать, как хочет – наносить или выводить татуировки, – ведь он взрослый человек, который может самостоятельно принимать решения.

Ранее стали известны интимные секреты Елены Яковлевой. А сама звезда сериала "Каменская" показала сына без наколок.