Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Глаз заплыл: сына Яковлевой покалечили за тату

Глаз заплыл: сына Яковлевой покалечили за тату
Елена Яковлева. Фото: www.globallookpress.com
На молодого человека напали бывшие единомышленники

Сына актрисы Елены Яковлевой избили в Москве. Денис Шальных серьезно пострадал после того, как стал выводить наколки со своего тела.

Как рассказали знакомые, "сначала ему начали писать угрозы в Instagram, а потом такие же татуированные и вовсе подкараулили его недалеко от дома". Молодого человека обвинили в том, что он "предает семью" и "оскорбляет культуру". Мирно поговорить не удалось: толпа была настроена агрессивно.

"Досталось ему порядком: глаз заплыл, надеется, что нет сотрясения мозга",

сообщили StarHit в окружении парня. Теперь сын Яковлевой восстанавливается. Нападение не повлияло на его решение, он продолжит удалять татуировки с лица.

В личной жизни Дениса произошли перемены. Несколько месяцев назад, по словам друзей, он начал встречаться с девушкой Анастасией. Она поддерживает возлюбленного во всем.

Знаменитая мама не осуждает сына и считает, что тот может поступать, как хочет – наносить или выводить татуировки, – ведь он взрослый человек, который может самостоятельно принимать решения. 

Ранее стали известны интимные секреты Елены Яковлевой. А сама звезда сериала "Каменская" показала сына без наколок.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей