Артистка два года провела в коме

Этой весной ушла из жизни звезда 1990-х Нина Кирсо. Певица умерла, так и не придя в сознание. Ее супруг Анатолий Розанов решил рассказать публике о том, что пришлось пережить знаменитой певице перед смертью. Оказалось, после инсульта ей сделали серьезную операцию на мозге.

Инсульт случился, когда Нина была одна дома, муж – основатель легендарной группы находился в отъезде. Это обстоятельство стало роковым. Несколько часов артистка провела без медицинской помощи. Это привело к необратимым последствиям. В итоге она впала в кому. Состояние певицы заставило медиков пойти на крайние меры – звезде удалили левое полушарие мозга.

Розанов тяжело переживает утрату рано ушедшей супруги. Нине было всего 56 лет. Анатолий во всем винит пристрастие любимой к нетрадиционной медицине

"Она отрицала таблетки, и в этом была ее проблема", – сокрушается вдовец.

В интервью украинскому каналу 1+1 артист рассказал, что он и другие близкие до конца верили, что певицу удастся вернуть к жизни, и тратили крупные суммы на ее лечение. Однако в апреле Нина Кирсо умерла.



Совсем недавно стало известно о смерти еще одного члена знаменитой музыкальной группы. Экс-солист "Фристайла" Сергей Вязовский скончался в 47 лет.