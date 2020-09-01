Музыкант пять лет был прикован к постели

Бывший участник группы "Фристайл" Сергей Вязовский умер 29 августа после продолжительной болезни. Музыканту было 47 лет. О трагедии рассказала партнерша артиста.

По словам Ирины, в 2015 г. у Сергея внезапно остановилось сердце. Певца реанимировали, однако к привычной жизни он вернуться не смог и все эти годы был в вегетативном состоянии, "между небом и землей". Об этом женщина рассказала в "Фейсбук".

Похороны пройдут в узком семейном кругу. У артиста остались трое детей.

Сергей Вязовский был солистом "Фристайла" недолго. Около года он заменял ушедшего из коллектива Сергея Дубровина.

Недавно скончалась еще одна участница группы – Нина Кирсо. Певица была бессменной вокалисткой коллектива. У звезды случился инсульт, после которого она впала в кому.

Кирсо, как и Вязовский, боролась за жизнь несколько лет, но дорогостоящее лечение не дало нужного результата. Звезда умерла в 56 лет.