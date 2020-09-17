Актриса так и не смогла простить свою конкурентку

Образ казачки Аксиньи из романа "Тихий Дон" до сих пор считается одним из ярчайших в отечественной литературе. Множество артисток грезили о роли черноокой хуторянки, однако добились своего лишь единицы. Среди тех, кому не досталась роль Аксиньи, была и Нонна Мордюкова.

К слову, она уже играла роль Аксиньи для своего дипломного спектакля и была знакома режиссеру Сергею Герасимову, снявшему "Тихий Дон", по "Молодой гвардии". Любимая ученица буквально была перед глазами у режиссера – казалось бы, кому еще может достаться роль Аксиньи?

Однако сбыться этому было не суждено: по каким-то причинам кандидатуру, выдвинутую Герасимовым, отклонили. Вполне вероятно, из-за романа режиссера с Мордюковой.

Быстрицкая же упорно добивалась своего: связалась с Герасимовым, чтобы он взял ее на пробы, где она получила первый отказ. Режиссер не увидел потенциала в молодой актрисе. Но амбиций в ней не поубивалось: Элина проходила пробы на протяжении полугода. И в итоге ее одобрил сам Шолохов, увидевший на фотоснимках ту самую Аксинью.

Быстрицкая рассказывала в интервью Гордону, что на премьере "Тихого Дона" присутствовала и сама Мордюкова. После оглушительных оваций она сама подошла к ней, выдавив скопившуюся злость и обиду.

"Ну что, проклятая, сыграла все-таки?", – обратилась к ней Мордюкова.

Обиженная Нонна до конца жизни вспоминала об отнятой роли. И всегда настаивала на том, что могла бы сыграть Аксинью лучше: мол, казачки не так эмоциональны, проявляют больше сдержанности и говорят лишь глазами.

Однажды Быстрицкая рассказала в радиоэфире "Эхо Москвы", что услышала о том, будто настоящая Аксинья еще живет на этом свете. С бьющимся сердцем она попросила Шолохова познакомить ее с казачкой, однако тот иронично ответил, что все это лишь выдумка.

Быстрицкая скончалась в 2019 году после продолжительной болезни. Ей было 92 года.