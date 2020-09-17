К этому может быть причастен ее супруг

В смерти Валентины Легоступовой появились новые детали. Выяснилось, что медики обнаружили у певицы закрытую черепно-мозговую травму с множественными ушибами и гематомами в области головы и туловища. Сами дети покойной артистки подозревают в содеянном яхтсмена Юрия Фирсова, пробывшего в браке с исполнительницей чуть больше месяца. Документ был обнародован Телеграм-каналом Mash.

Фирсов был задержан после смерти Легкоступовой, однако позднее его отпустили. Вдовец объяснил, что его супруга поскользнулась в ванной и упала, однако семья не верит его словам.

Адвокат Сергей Фирсов, представляющий интересы дочери Валентины Легкоступовой, заявил в интервью РЕН ТВ, что описанные в документе травмы не могут образоваться после единичного падения. Для такого результата ей бы пришлось падать несколько раз на протяжении нескольких дней.

"По всей видимости, незадолго перед смертью она была жестоко избита", – заключил юрист.

Он также призвал дождаться окончательных результатов судмедэкспертизы, после которой станет известно о причинах смерти исполнительницы.

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа 2020 года в 54-летнем возрасте.