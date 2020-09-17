Изменивший жене артист живет в отдельной квартире

Наташа Королева и Сергей Глушко разошлись по разным домам, причем вместе супруги не живут уже давно. Об этом рассказала певица Наталья Штурм, прокомментировавшая скандал с изменой в семье звезд.

"Они живут отдельно",

– заявила Штурм в "Инстаграм", ссылаясь на слова Королевой – якобы много лет назад об этом говорила сама исполнительница "Желтых тюльпанов". По словам Натальи, певица с сыном Архипом осталась за городом, а Тарзан ночевал в Москве, так как оставаться в городе ему было удобно после работы.

Популярная певица не смогла смириться с неверностью Игоря Николаева, своего бывшего мужа, а вот измены Тарзана "запросто прощает" и "будет прощать впредь", считает Штурм. Она добавила, что Королева просто уговорила себя не реагировать на интрижки мужа. Сама же исполнительница "Школьного романа" в посте несколько раз назвала Глушко "кобелиной".

По мнению Штурм, Тарзан, который до свадьбы с Королевой ухаживал за ней, в измене не раскаивается, да и слова о том, что его опоили, звучат неправдоподобно. Также артистка добавила: похоже, жене Глушко переживать не за чем – ее "соперницы" просто пиарятся на скандале.

Накануне Сергей Глушко публично признался в интимной связи с 23-летней знакомой, однако через несколько часов решил удалить публикацию.