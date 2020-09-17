Королева и Тарзан разъехались: знакомая выдала подробности

Королева и Тарзан разъехались: знакомая выдала подробности
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Изменивший жене артист живет в отдельной квартире

Наташа Королева и Сергей Глушко разошлись по разным домам, причем вместе супруги не живут уже давно. Об этом рассказала певица Наталья Штурм, прокомментировавшая скандал с изменой в семье звезд.

"Они живут отдельно",

– заявила Штурм в "Инстаграм", ссылаясь на слова Королевой – якобы много лет назад об этом говорила сама исполнительница "Желтых тюльпанов". По словам Натальи, певица с сыном Архипом осталась за городом, а Тарзан ночевал в Москве, так как оставаться в городе ему было удобно после работы.

Популярная певица не смогла смириться с неверностью Игоря Николаева, своего бывшего мужа, а вот измены Тарзана "запросто прощает" и "будет прощать впредь", считает Штурм. Она добавила, что Королева просто уговорила себя не реагировать на интрижки мужа. Сама же исполнительница "Школьного романа" в посте несколько раз назвала Глушко "кобелиной".

По мнению Штурм, Тарзан, который до свадьбы с Королевой ухаживал за ней, в измене не раскаивается, да и слова о том, что его опоили, звучат неправдоподобно. Также артистка добавила: похоже, жене Глушко переживать не за чем – ее "соперницы" просто пиарятся на скандале.

Накануне Сергей Глушко публично признался в интимной связи с 23-летней знакомой, однако через несколько часов решил удалить публикацию.

Фоторепортаж
Будет ли второй развод: как складывались отношения Королевой с мужчинами
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Наташа Королева. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com Игорь Николаев. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Наташа Королева. Фото: Oleg Gordienko/Russian Look/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Озвучена вероятная судьба "Северного потока - 2" после введения санкций

О влиянии рестрикций на завершение проекта рассказал постпред РФ при Евросоюзе

Погибли бы все: немцы нашли в Омске следы "Новичка"

Раскрылись подробности того, как германские врачи добыли улику, якобы подтверждающую отравление оппозиционера в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей