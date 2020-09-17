"Прекрасные и гениальные": Меньшова показала редкий кадр с родителями из архива

"Прекрасные и гениальные": Меньшова показала редкий кадр с родителями из архива
Юлия Меньшова. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка поздравила отца с праздником

17 сентября свое 81-летие празднует советский актер и сценарист Владимир Меньшов. Кинорежиссера поздравили друзья и коллеги, а его дочь Юлия поделилась редкой архивной фотографией в соцсетях.

На снимке запечатлена вся семья Меньшовых: сам режиссер, его жена Вера Алентова и наследница Юлия. Все трое одеты празднично – на Владимире Валентиновиче костюм и галстук, а актриса с дочерью надели светлые блузы с рюшами.

Судя по сгибам на фотографии, опубликованной Юлией Меньшовой в "Инстаграм", снимок хранился в сложенном виде и немного повредился со временем.

"День рождения главы!",

– коротко подписала пост ведущая "Наедине со всеми". К поздравлениям присоединились поклонники знаменитого отца Юлии, а также звезды российского шоу-бизнеса: "С днем рождения Владимира Валентиновича, он супер талантище! Долгих, долгих, долгих лет жизни ему". Свои комментарии оставили Елена Валюшкина, Агата Муцениеце и Тимур Родригез.

Не остались без комплиментов и Юлия с матерью. Подписчики оценили семейный снимок, похвалив также творчество Алентовой и Меньшовой:

"Классное семейное фото!", "Как похожи все!", "Прекрасные и гениальные. Спасибо за все, что Вы дарите миру", "Шикарное фото!"

Ранее Юлия Меньшова рассказала о забавном случае из своего детства.

Карина СИРАЗОВА

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