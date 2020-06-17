Знаменитость вспомнила о своих детских шалостях

Юлия Меньшова откровенно рассказала о случае, который произошел с ней в детстве. Тогда будущая звезда очень хотела брата или сестру и рассказала детям во дворе о том, что у нее родился брат. И вскоре Веру Алентову поздравляли удивленные соседи, которые живота у актрисы не видели.

Чтобы доказать своим друзьям, что ребенок действительно родился, маленькая Меньшова завернула куклу в одеяло и выдавала ее за новорожденного. Девочка даже изображала плач, чтобы все выглядело достовернее.

"На следующий же день весь двор охал, ахал, цокал языком и поздравлял мою маму с прибавлением в семействе", – написала Меньшова в "Инстаграм".

Уже дома Вера Алентова отказалась от малыша и наказала дочь – несколько дней Юлия Меньшова не выходила гулять.

Ранее "Утро.ру" показало фото Юлии Меньшовой в купальнике.