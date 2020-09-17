Артистка уверена, что на смену прежней творческой элите должны прийти более достойные эстрадники

Исполнительница Виктория Макарская рассказала в соцсетях о предстоящем концерте, на котором впервые выступит с марта. Выступление должно состояться в Астрахани. В своем посту звезда также рассказала, каким, на ее взгляд, должна выглядеть отечественная эстрада.

Само мероприятие, поведала артистка, срывалось уже трижды из-за различных переносов. А еще ей с супругом Антоном Макарским разрешили выступить 45 минут без музыкантов – в сольном исполнении.

Виктория заявила, что ничего плохого не видит в "смерти" отечественного шоу-бизнеса: напротив, здесь есть положительные моменты – российская эстрада переродится. А на музыкальных каналах перестанут транслировать видео с непристойным содержанием, о чем Макарская написала в своем "Инстаграме".

В итоге, продолжила знаменитость, на сцену придут уже другие артисты – "добрые, любящие зрителей" и "реально народные", которые порадуют их своим живым и качественным исполнением.

"Надеюсь, доживу до этого. С 92-го года надеюсь", - подытожила Макарская.

Ранее 47-летняя звезда похвасталась своей новой внешностью: Макарская рассказала о том, как посещает салоны красоты и следит за своим внешним видом, придерживаясь строго рациона.

"И постоянно мучает вопрос, а те кто это все выпускает в эфир разрешают это смотреть своим детям?", – поддержали ее в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Не так давно Виктория раскритиковала своего супруга, рассказав о том, как тот ее бросает и угрожает разводом, если она не выполняет определенные требования.