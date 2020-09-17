"Чума чудильная": Ургант поиздевался над Петросяном

"Чума чудильная": Ургант поиздевался над Петросяном
Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В ход пошли фразы из выступлений артиста "Кривого зеркала"

В своем шоу Иван Ургант пошутил над фотографией Петросяна с маленьким сыном. Недавно Евгений Ваганович шокировал публику новостью о том, что у него появился наследник.

Иван Ургант не смог пройти мимо этой актуальной новости.

"Как сказали в роддоме, когда увидели отца: "чума чудильная"" – сострил телеведущий.

Напомним, "чума чудильная" – это фраза с одного из выступлений Евгения Петросяна, где он рассказывал о различных казусных ситуациях.

Также Ургант акцентировал внимание на том, что сын Петросяна смеется. Юморист предположил, что Петросян в этот момент рассказывает малышу про шпингалеты и чугуевские подтяжки.

Дмитрий Хрусталев, являющийся соведущим Урганта, отметил, что снимок напоминает сцену из мультфильма "Король лев", где мандрил Рафики поднимает львенка Симбу. Тут же Иван адаптировал диалог героев под нынешнюю тему.

"Когда отец поднимает ребенка и говорит: "Смотри, Симба, все эти артисты "Кривого зеркала" скоро будут твоими! Но больше всего оберегай гигантскую пчелу – она принесет тебе много меда" – пошутил юморист.

Под гигантской пчелой скорее всего предполагается бывшая жена Петросяна Елена Степаненко. Экс-супруги продолжают делить имущество.

Сына Вагана Евгению Петросяну подарила его нынешняя возлюбленная Татьяна Брухунова. В комментариях под снимком с сыном артист сообщил, что наследника ему подарила жена. Тем самым он признался в женитьбе на Брухуновой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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