Поклонники отметили, что рядом с фигуристом девушка светится от счастья

Вот уже несколько месяцев звезда "Орла и решки" готовится к запуску нового сезона "Ледникового периода". Ее партнером и наставником стал Роман Костомаров. Поклонники Регины Тодоренко забили тревогу, потому что считают, что девушка стала проводить с ним слишком времени и это может негативно сказаться на отношениях ведущей с супругом.

Еще больше вопросов вызвала фотосессия, снимки с которой опубликовала Регина на своей странице в "Инстаграм". На одной из фотографий Костомаров держит свою партнершу на руках, а на Тодоренко облокотилась на Романа и улыбается в камеру.

"Теперь с коньками повсюду!" – подписала снимок супруга Влада Топалова.

Комментаторы разделились на две группы: кто-то желает артистке удачи, в то время как большая часть поклонников переживает за сохранность брака Тодоренко. "А муж не ревнует (просто интересно)", "Смотрите не влюбитесь", "Регина, какая ты здесь красивая, от тебя прям лучики отходят", "Вау, как вы смотритесь"," Когда впервые увидела вас вместе, сразу обратила внимание на то, что внешне вы очень красиво смотритесь. Отменно подходите друг к другу", "Регина как будто заново влюбилась!" – отметили в комментариях.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов высказались о пополнении в семье. Тогда супруг телеведущей пошутил, что сына они назовут в честь Романа Костомарова.