Соведущий Кудрявцевой только рад, что покинул передачу

В конце августа стало известно, что Оскар Кучера больше не будет вести программу "Звезды сошлись" вместе с Лерой Кудрявцевой. Многих фанатов уход знаменитости расстроил. Сегодня артист решил расставить точки на i и пояснил свое решение. Ведущий считает, что его жизненные принципы идут вразрез с концепцией программы.

Поклонники буквально завалили артиста вопросами о причинах ухода. Так что Оскару пришлось посвятить отдельный пост своему решению покинуть телешоу. В заметке он написал, что теперь наконец-то может "с легкостью смотреть в глаза людям".

"Мы слишком разные с этой программой, и жизненные ценности у нас тоже разные", – признается знаменитость.

Ведущий рассказал, что благодарен продюсерам шоу за то, что они "терпели его интеллигентность". По словам артиста, им удалось разойтись полюбовно.

Кучера также пожелал "стальных нервов" новому партеру Кудрявцевой Александру Колтовому. А еще признался, что будет скучать по Лере.

В шоу "Звезды сошлись" ведущие обсуждают с гостями события, происходящие в мире шоу-бизнеса. Иногда накал в спорах доходит до предела и чуть ли не перерастает в драки.

Напомним, выбор кандидатуры Колтового объясняется тем, что он уже пробовал себя в роли соведущего программы "Звезды сошлись". Александр заменял Оскара, пока тот уезжал на гастроли.

