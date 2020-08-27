Кудрявцева сменила партнера после личной трагедии

За последние дни жизнь звезды резко изменилась

Телеведущая Лера Кудрявцева объявила имя того, кто будет вести с ней шоу "Звезды сошлись". После ухода Оскара Кучеры встал вопрос о новом партнере для нее. Им стал Александр Колтовой.

Выбор кандидатуры Колтового объясняется тем, что он уже пробовал себя в роли соведущего программы "Звезды сошлись". Александр заменял Оскара Кучеру, пока тот уезжал на гастроли, передает портал "7 дней".

Сам Оскар Кучера отказался вести данную передачу. По словам актера, он устал от ее скандальности и копания в грязном белье. В тандеме с Лерой Кудрявцевой он проработал около трех лет.

Александр Колтовой известен тем, что он ведет программу "ДНК" на НТВ. Лера Кудрявцева позитивно восприняла новость о смене партнера.

Напомним, что недавно в семье Леры Кудрявцевой произошла беда. У матери телеведущей случился инсульт. Женщина собиралась на концерт Сергея Лазарева, но вдруг ее самочувствие ухудшилось. Александру Ивановну увезли на скорой с крайне высоким давлением. Как сообщила звезда, матери предстоит проходить долгий курс реабилитации.

Недавно появилась информация о том, что Кудрявцеву избила тайка. Оказывается, телезвезда побывала на достаточно жестком виде массажа. Ведущая отдыхала в Турции вместе со своей двухлетней дочерью Машей. Именно там она и посещала различные процедуры.