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Лера Кудрявцева сообщила поклонникам, что ее мать Александра Ивановна перенесла инсульт. Как рассказала знаменитость, родительница уехала в Алушту к родственникам, но перед концертом Сергея Лазарева, на который она собиралась, почувствовала себя очень плохо.
"Увезли на скорой, давление 220. Инсульт. Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь",
– описала Кудрявцева в "Инстаграм" состояние.
Звезда экрана добавила, что уже пришла в себя, и у нее есть план действий. Александру Ивановну ждет долгое восстановление. Подписчики Кудрявцевой, среди которых оказались и знаменитости, например, Максим Галкин и Анфиса Чехова, пожелали ее матери скорейшего выздоровления и сил.
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