Телеведущая в шутку пожаловалась на грубый массаж

На данный момент Лера Кудрявцева проводит летний отпуск в одном из турецких отелей. О своем отдыхе телеведущая рассказывает в соцсети. Об избиении звезды поклонники узнали оттуда же.

Звезда экрана выложила в инстаграм-историях видео, на котором позирует в обернутом вокруг тела полотенце.

"Только что меня избила тайка", – сообщила звезда.

Однако ни синяков, ни ссадин у телеведущей нет. Оказывается, она побывала на тайском массаже. Как известно, это один из самых грубых видов массажа.

По словам Кудрявцевой, массажистка очень хорошо размяла ее тело. Ведущую "Секрета на миллион" настолько впечатлила процедура, что она решила рассказать об этом своим многочисленным подписчикам. Лера показала массажный стол и шутливо прокомментировала, что это место, где ее избили.

Напомним, звезда экрана отдыхает в Турции вместе с двухлетней дочерью Машей. Отец девочки – хоккеист Игорь Макаров – не поехал с ними.

Недавно Лера Кудрявцева поделилась ярким летним снимком. На нем телеведущая позирует перед камерой, сидя на диване с маленькой наследницей. Пользователи Сети оценили фигуру звезды, а также восхитились ее ровным загаром и белоснежной улыбкой.