"Избила тайка": Кудрявцева сделала заявление

"Избила тайка": Кудрявцева сделала заявление
Лера Кудрявцева. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая в шутку пожаловалась на грубый массаж

На данный момент Лера Кудрявцева проводит летний отпуск в одном из турецких отелей. О своем отдыхе телеведущая рассказывает в соцсети. Об избиении звезды поклонники узнали оттуда же.

Звезда экрана выложила в инстаграм-историях видео, на котором позирует в обернутом вокруг тела полотенце.

"Только что меня избила тайка", – сообщила звезда.

Однако ни синяков, ни ссадин у телеведущей нет. Оказывается, она побывала на тайском массаже. Как известно, это один из самых грубых видов массажа.

Лера Кудрявцева. Фото: www.instagram.com/leratv

По словам Кудрявцевой, массажистка очень хорошо размяла ее тело. Ведущую "Секрета на миллион" настолько впечатлила процедура, что она решила рассказать об этом своим многочисленным подписчикам. Лера показала массажный стол и шутливо прокомментировала, что это место, где ее избили.

Напомним, звезда экрана отдыхает в Турции вместе с двухлетней дочерью Машей. Отец девочки – хоккеист Игорь Макаров – не поехал с ними.

Недавно Лера Кудрявцева поделилась ярким летним снимком. На нем телеведущая позирует перед камерой, сидя на диване с маленькой наследницей. Пользователи Сети оценили фигуру звезды, а также восхитились ее ровным загаром и белоснежной улыбкой.   

Анастасия ГОРЮНОВА

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