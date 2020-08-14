Телеведущая сейчас отдыхает в Турции

Лера Кудрявцева отдыхает на одном из турецких курортов. Компанию телеведущей составила ее двухлетняя дочь Маша. На своей инстаграм-странице звезда часто выкладывает яркие фото с отпуска, радуя своих многочисленных поклонников.

Ведущая программы "Секрет на миллион" поделилась одним из таких снимков у себя в "сторис". На нем Лера сидит рядом со своей дочерью. Звезда позирует в раздельном купальнике, у верхней части которого расстегнута пуговица.

Кудрявцева продемонстрировала свои длинные стройные ноги и белоснежную улыбку. Также телеведущая похвасталась красивым равномерным загаром.

Телеведущая старается детально показывать свой отдых. Так, знаменитость опубликовала серию снимков, как она купается в бассейне.

"Красотка" – написала комментарий под одним из постов Анна Семенович.

Комментаторы оценили шикарную фигуру 49-летней Кудрявцевой и пожелали ей замечательного отдыха.

Напомним, Кудрявцева растит дочь Машу совместно с хоккеистом Игорем Макаровым. Он стал третьим по счету мужем телеведущей. Также у звезды есть сын от первого брака – Жан Ленюк.

Недавно Лера Кудрявцева устроила грандиозный праздник для своей дочери. Празднование было приурочено ко Дню Рождения маленькой Маши.