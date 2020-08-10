Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Телеведущая Лера Кудрявцева устроила 9 августа домашний праздник для своей двухлетней дочери Марии. Артистка организовала пышное торжество, собрав аниматоров для детей и позвав фотографов. На торжество явился и Сергей Лазарев со своими детьми. А именинницу решили нарядить в атласное платье небесного цвета.
Главное событие того праздничного вечера – пышный торт, стилизованный под советскую версию Винни Пуха. Ведущая даже пожаловалась на то, как жалко разрезать такую красоту. А сама именинница Маша играла с остальными юными гостями, танцевала и веселилась.
Поклонники пожелали девочке всего самого наилучшего, написав много теплых слов.
"С днем рождения самую серьезную девочку, настоящий домашний, семейный праздник", "Обожаю Машеньку! Здоровья ей и радости", "Дай Бог здоровья вашей бусинке, пусть растет доброй,умной, самой лучшей девочкой! А родителям здоровья, любви и долголетия!", "Здоровья тебе, кроха, счастья и много подарков", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены).
После праздника, судя по странице Кудрявцевой в "Инстаграме", семья направилась отдыхать на курорт.
Не секрет, что ведущая постоянно выражала опасения из-за рождения ребенка в ее зрелые годы. Однако счастливое событие прошло удачно: теперь у Кудрявцевой и Игоря Макарова есть наследница, которой они посвящают все свободное время, отмечает "Телепрограмма".
Не так давно Лера поделилась видеозаписью из собственного архива, которое было записано 25 лет назад.
Глава Белоруссии обезумел от паники, считает эксперт
Россиянам рекомендовали не спешить скупать золото