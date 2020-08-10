На день рождения своей наследницы артистка организовала семейное торжество

Телеведущая Лера Кудрявцева устроила 9 августа домашний праздник для своей двухлетней дочери Марии. Артистка организовала пышное торжество, собрав аниматоров для детей и позвав фотографов. На торжество явился и Сергей Лазарев со своими детьми. А именинницу решили нарядить в атласное платье небесного цвета.

Главное событие того праздничного вечера – пышный торт, стилизованный под советскую версию Винни Пуха. Ведущая даже пожаловалась на то, как жалко разрезать такую красоту. А сама именинница Маша играла с остальными юными гостями, танцевала и веселилась.

Поклонники пожелали девочке всего самого наилучшего, написав много теплых слов.

"С днем рождения самую серьезную девочку, настоящий домашний, семейный праздник", "Обожаю Машеньку! Здоровья ей и радости", "Дай Бог здоровья вашей бусинке, пусть растет доброй,умной, самой лучшей девочкой! А родителям здоровья, любви и долголетия!", "Здоровья тебе, кроха, счастья и много подарков", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены).

После праздника, судя по странице Кудрявцевой в "Инстаграме", семья направилась отдыхать на курорт.

Не секрет, что ведущая постоянно выражала опасения из-за рождения ребенка в ее зрелые годы. Однако счастливое событие прошло удачно: теперь у Кудрявцевой и Игоря Макарова есть наследница, которой они посвящают все свободное время, отмечает "Телепрограмма".

Не так давно Лера поделилась видеозаписью из собственного архива, которое было записано 25 лет назад.