"Поздравляем принцессу": Кудрявцева устроила роскошный праздник для своей дочки

"Поздравляем принцессу": Кудрявцева устроила роскошный праздник для своей дочки
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На день рождения своей наследницы артистка организовала семейное торжество

Телеведущая Лера Кудрявцева устроила 9 августа домашний праздник для своей двухлетней дочери Марии. Артистка организовала пышное торжество, собрав аниматоров для детей и позвав фотографов. На торжество явился и Сергей Лазарев со своими детьми. А именинницу решили нарядить в атласное платье небесного цвета.

Главное событие того праздничного вечера – пышный торт, стилизованный под советскую версию Винни Пуха. Ведущая даже пожаловалась на то, как жалко разрезать такую красоту. А сама именинница Маша играла с остальными юными гостями, танцевала и веселилась.

Поклонники пожелали девочке всего самого наилучшего, написав много теплых слов.

"С днем рождения самую серьезную девочку,  настоящий домашний, семейный праздник", "Обожаю Машеньку! Здоровья ей и радости", "Дай Бог здоровья вашей бусинке, пусть растет доброй,умной, самой лучшей девочкой! А родителям здоровья, любви и долголетия!", "Здоровья тебе, кроха, счастья и много подарков", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены).

После праздника, судя по странице Кудрявцевой в "Инстаграме", семья направилась отдыхать на курорт.

Не секрет, что ведущая постоянно выражала опасения из-за рождения ребенка в ее зрелые годы. Однако счастливое событие прошло удачно: теперь у Кудрявцевой и Игоря Макарова есть наследница, которой они посвящают все свободное время, отмечает "Телепрограмма".

Не так давно Лера поделилась видеозаписью из собственного архива, которое было записано 25 лет назад.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Политолог: Лукашенко силой захватывает власть

Глава Белоруссии обезумел от паники, считает эксперт

Рубль укрепится к осени

Россиянам рекомендовали не спешить скупать золото

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей