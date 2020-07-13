Телеведущая призналась, что зажигает на вечеринках, как раньше

Лера Кудрявцева поделилась видео из собственного архива. На нем 24-летняя артистка показала себя еще в начале телевизионной карьеры. Поклонники подметили, что звезда будто "заморозилась", ведь сейчас она выглядит почти так же.

Эта запись датируется 1995 годом. На видео блондинку интервьюирует журналист. Мужчина спрашивает, обидно ли Лере не развлекаться, а вести телевизионную дискотеку. На это звезда отвечает, что каждый получает удовольствие от "чего-то своего". Якобы ей нравится вести это мероприятие, а потанцевать она может и после. Этим архивным отрывком Кудрявцева поделилась у себя в "Инстаграм".

"Я вообще могу пойти на любую дискотеку и там потанцевать. Ничего не изменилось спустя 25 лет, только лень, спина болит и мигрени", – шутливо подписала свой пост Лера.

Поклонники тут же подметили в комментариях, что у Кудрявцевой остался тот же юный голос и вообще она почти не изменилась внешне. "И через 25 лет будет красотка", "Милашка", "Какая вы классная", "Лерочка с годами становится только красивее", – осыпали комплиментами звезду ее фанаты. "Время… остановись", – также с грустью написала одна из девушек.

Напомним, буквально на днях поклонники также восхищались фото Кудрявцевой с маленькой дочерью. В тот день на них были одинаковые черно-белые купальники.