"Время, остановись": Кудрявцева показала видео 25-летней давности

"Время, остановись": Кудрявцева показала видео 25-летней давности
Лера Кудрявцева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая призналась, что зажигает на вечеринках, как раньше

Лера Кудрявцева поделилась видео из собственного архива. На нем 24-летняя артистка показала себя еще в начале телевизионной карьеры. Поклонники подметили, что звезда будто "заморозилась", ведь сейчас она выглядит почти так же.

Эта запись датируется 1995 годом. На видео блондинку интервьюирует журналист. Мужчина спрашивает, обидно ли Лере не развлекаться, а вести телевизионную дискотеку. На это звезда отвечает, что каждый получает удовольствие от "чего-то своего". Якобы ей нравится вести это мероприятие, а потанцевать она может и после. Этим архивным отрывком Кудрявцева поделилась у себя в "Инстаграм".

"Я вообще могу пойти на любую дискотеку и там потанцевать. Ничего не изменилось спустя 25 лет, только лень, спина болит и мигрени", – шутливо подписала свой пост Лера.

Поклонники тут же подметили в комментариях, что у Кудрявцевой остался тот же юный голос и вообще она почти не изменилась внешне. "И через 25 лет будет красотка", "Милашка", "Какая вы классная", "Лерочка с годами становится только красивее", – осыпали комплиментами звезду ее фанаты. "Время… остановись", – также с грустью написала одна из девушек.

Напомним, буквально на днях поклонники также восхищались фото Кудрявцевой с маленькой дочерью. В тот день на них были одинаковые черно-белые купальники. 

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 июля

Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Пенсионерам напомнили о дополнительной выплате

Размер прибавки к пенсии для каждого рассчитывается индивидуально

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей