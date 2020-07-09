Знаменитость поделилась фотографиями с отдыха

Лера Кудрявцева уже вернулась в Москву, но продолжает делиться снимками из отпуска. На этот раз в блоге телеведущей появилось фото, где она и ее дочка позируют в бассейне в одинаковых купальниках. Знаменитость выбрала черно-белый плавательный наряд с бусинами.

В "Инстаграм" звезда написала, что уже почти неделю живет в столице и мечтает снова уехать в отпуск, но не на юг России.

Поклонники Кудрявцевой семейный выход оценили и написали блондинке и ее дочке Маше множество комплиментов. По их мнению, девочка похожа на свою маму. Не обошли вниманием пользователи соцсети и внешность телезвезды, отметив, что ее фигура вызывает только восхищение и зависть, несмотря на перенесенную операцию.

Напомним, Лера Кудрявцева удалила импланты из груди, после того как один из них порвался. Теперь формы звезды выглядят естественно.

"Красотки", "Куколки", "Дочура прямо кукла", "Какие две красотки, доча в маму!", "Лера, выглядите супер, фигура загляденье", "Купальники классные", "Красотка невероятная", – высказались подписчики в "Инстаграм".

Напомним, Лера Кудрявцева на отдых отправилась со всей своей большой семьей. В отпуске ведущая впервые показала своего внука, который родился незадолго до появления на свет ее младшей дочери.