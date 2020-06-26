"Я баба Лера": Кудрявцева впервые показала внука

"Я баба Лера": Кудрявцева впервые показала внука
Лера Кудрявцева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая проводит каникулы со всей семьей

Лера Кудрявцева отдыхает в санатории в Адлере. Вместе со звездой поехала на только ее маленькая дочь Маша, но и сын Жан с ребенком. Звезда ведет подробный фотоотчет из отпуска, на снимки попал и ее маленький внук, которому сейчас около двух лет.

Знаменитость впервые опубликовала в социальной сети фото с маленьким мальчиком, сделанное в бассейне, подписала, что вместе с ней находится ее "любимый внук Лева" и добавила:

"Я баба Лера".

Кудрявцева отметила, что семья у нее большая, а скоро она покажет подписчикам свою красавицу-невестку.

Напомним, внук у телезвезды появился за несколько месяцев до того, как она сама родила девочку. В итоге 47-летняя артистка сначала стала бабушкой, а затем мамой во второй раз.

До этого Лера Кудрявцева опубликовала в "Инстаграм" милые фото с дочерью. Тогда комментаторы отметили, что звезда находится в отличной форме, а ее малышка растет невероятной красавицей.

"Сладость", "Такая куколка", "Богини", "Лера такая красавица", "Леруня, ты красавица. И доча вся в тебя красатулечка", "Ангелочек", "Такая красотулечка", "Милая такая", "Дочь копия папы", – написали в интернете (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, Лера Кудрявцева родила дочку Машу в августе 2018 от года. Отцом девочки является спортсмен Игорь Макаров, за которого ведущая вышла замуж в 2013 году.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Кудрявцеву поймали за запрещенным занятием. 

Дарья ПЕТРОВА

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