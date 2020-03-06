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У отдыхающей на пенсии Кудрявцевой вырос огромный нос

У отдыхающей на пенсии Кудрявцевой вырос огромный нос
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сама рассказала об этом после увольнения с телеканала "МУЗ-ТВ"

Лера Кудрявцева, которая на днях заявила о прекращении работы с популярным каналом, опубликовала фотографию, где лежит на пляже на пенсии, как сама написала в "Инстаграм". На снимке телеведущая выглядит не так, как обычно. У нее нет яркого макияжа, волосы скрывает платок, а в глаза бросается нос, который неожиданно вырос на снимке. 

Сама блондинка призналась, что именно так она и выглядит без ретуши и макияжа.

"Короче, ладно, решила выложить хоть одну фотографию без фотошопа и фильтров. Как есть. Только нос чутка подгорел, уж извините. 48 лет все-таки как-никак. Пенсия. Отдыхаю как могу", – сообщила звезда экрана под снимком.

Похоже, смешным фото, которое получилось благодаря смартфону, звезда решила посмеяться над скандалом со своим участием. Телезвезда ранее объявила, что разрывает все отношения с телеканалом "МУЗ-ТВ", руководство которого не пригласило ее вести ежегодную музыкальную премию.

Место Кудрявцевой в этом году заняла Бузова. Сама бессменная ведущая узнала об этом только из СМИ, что и разозлило ее. Из-за ситуации блондинка может лишиться не только работы, но и друга. С директором канала она много лет близко общалась, но он о перестановках Леру не предупредил.

Поклонники блондинки ее поддерживают. Они считают, что звезде экрана еще рано собираться на пенсию, а впереди у нее новые интересные проекты.

В состав ведущих премии "МУЗ-ТВ" в этом году вошли Ольга Бузова, Ксения Собчак, Максим Галкин и Александр Ревва. 

Дарья ПЕТРОВА

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