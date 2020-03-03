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"Это подлость": Кудрявцева разъярилась из-за Бузовой

"Это подлость": Кудрявцева разъярилась из-за Бузовой
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Место телеведущей заняла звезда "Дома-2"

Леру Кудрявцеву не пригласили вести музыкальную премию "МУЗ-ТВ 2020". Ее место заняла Ольга Бузова. 

На ежегодном пресс-завтраке канала "МУЗ-ТВ" был объявлен состав ведущих этого года. В него войдут Александр Ревва, Ксения Собчак, Максим Галкин и Ольга Бузова. Певица представилась "вишенкой на торте" премии. 

Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на свою замену: артистка не ожидала, что телеканал с ней так поступит. Певица назвала "подлостью", что никто из руководства "МУЗ-ТВ" не позвонил ей заранее и не предупредил об изменениях, цитирует телеведущую "Super.ru".  

В своем "Инстаграм" Кудрявцева также прокомментировала ситуацию. Она отметила, что странно получать важные новости через СМИ, а не от близкого друга. Лера Кудрявцева усомнилась, существует ли дружба. 

Артистка была ведущей премии "МУЗ-ТВ" с 2003 года. Сейчас она продолжает работать в нескольких проектах телеканала. 

Ранее "Утро" рассказало, что певица стала жертвой насилия.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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