Телеведущая сделала откровенное признание после операции

После серьезных проблем со здоровьем и удаления искусственной груди Лера Кудрявцева пообщалась с поклонниками.

В сторис своего Инстаграм она ответила на вопросы пользователей. Один из них был о старости – Кудрявцеву спросили, не страшно ли ей осознавать ее приближение.

"Стареть для такой как вы не страшно?" – поинтересовалась подписчица.

"Страшно быть немощной, а морщины будут у всех", – ответила Лера. Судя по всему, ведущая настроена позитивно и не собирается переживать по поводу возраста. Беспокоиться ей, по мнению фанатов, не о чем. "Вы классная" – высказался один из них.

Ранее Кудрявцеву попросили избавиться от пьющей, по мнению публики, Волочковой.