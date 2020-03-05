Решение об увольнении ведущей окончательное

Звезда решила уйти со всех проектов телеканала "Муз-ТВ". Это произошло после объявления о том, что место Леры Кудрявцевой как ведущей музыкальной премии канала займет Ольга Бузова.

Знаменитость заявила, что прекращает сотрудничество с каналом, где даже хранится ее трудовая книжка. Певица призналась, что работала на "Муз-ТВ" за символические деньги "по дружбе", цитирует девушку издание "СтарХит". По словам Кудрявцевой, она узнала о перестановке не от главы "Муз-ТВ" и близкого друга Армана Давлетярова, а из СМИ. Ведущая была возмущена поведением мужчины, которое назвала "свинским отношением".

Обиднее всего, по словам Кудрявцевой, терять старых друзей. Ведущая поделилась, что Арман Давлетяров несколько раз звонил ей, но она не взяла трубку. "Я принимаю его закон игры теперь. Нет проблем!", – поставила точку знаменитость.

Официальное заявление об уходе Кудрявцева сделает, когда вернется из отпуска в другой стране. Сейчас ведущая разместила в "Инстаграм" отрывок из мультфильма "Ну, погоди!". В нем серый Волк забирается вверх по канату, насвистывая мелодию "Песни о друге" Владимира Высоцкого.

Под постом поклонники защитили и поддержали Кудрявцеву: "Это теперь не твой уровень! Впереди Оскар!", "Лерочка, несмотря ни на что, вы самая лучшая честная, искренняя и настоящая", "Без вас такой праздник испортили не буду смотреть", "Ну и зря, Вы можно сказать фишка или лицо уже данной церемонии!".

Как писало "Утро", Кудрявцева разъярилась из-за Бузовой.