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"Нужно кастрировать этих мужиков": Кудрявцева стала жертвой насилия

"Нужно кастрировать этих мужиков": Кудрявцева стала жертвой насилия
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая поделилась жуткой историей из молодости

Лера Кудрявцева рассказала о романе с состоятельным мужчиной, который мог бы закончится трагедией. В 24 года знаменитая блондинка жила с миллионером, который безумно ревновал ее, прослушивал разговоры по телефону и избивал.

Кудрявцева подозревает, что избранник был психически болен и очень любил ее, поэтому и проявлял насилие. Чувств к мужчине у звезды не было. Как сама она призналась, он "купил ее" дорогими подарками.

"Я не хочу это заново переживать. Это были чудовищные годы. Это было домашнее насилие. <…> Это нужно карать, нужно кастрировать этих мужиков, которые издеваются над женщинами", – эмоционально высказалась звезда.

Также актриса и телеведущая объяснила, почему теперь совсем не употребляет алкоголь. Эта история тоже связана с молодостью Кудрявцевой, когда она увлеклась наркотиками. Один из вечеров для нее едва не закончился смертью. Тогда она и решила, что не будет пить и курить что-либо, кроме сигарет.

"Я не пью, сама себя закодировала. Я чуть не умерла, из меня прямо душа выходила. Я вызвала себе скорую. Это были панические атаки", – рассказала Кудрявцева в интервью ютуб-каналу Super.

Также в разговоре блондинка вновь коснулась темы пластической хирургии. Перед Новым годом Лера Кудрявцева перенесла операцию  – ей удалили грудь из-за лопнувшего импланта. 

Дарья ПЕТРОВА

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