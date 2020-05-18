Журналисты считают, что телезвезда посещает подпольные салоны красоты

Лера Кудрявцева в период карантина делает маникюр в секретном месте, куда попасть можно только за большую сумму – об этом сообщают репортеры. Такой вывод они сделали после того, как телеведущая опубликовала видео в социальной сети. На ролике заметно, что место, где находится артистка, очень напоминает салон красоты, однако пока их работа запрещена.

Поймать Кудрявцеву за маникюром удалось благодаря другому скандалу. Телезвезда разместила ролик из подпольного, как утверждают журналисты, салона, чтобы ответить на сообщения о том, что ее уволили с работы.

Знаменитая блондинка обратилась ко всем СМИ и попросила их не писать фейки о ней. По ее словам, с работой у нее все в порядке, во всех проектах она снимается в привычном режиме. Видео ведущая разметила в "Инстаграм", где и обратили внимание на интерьер места. Например, за спиной Кудрявцевой заметны бутылочки с лаками для ногтей.

Сама знаменитость пока не прокомментировали информацию о посещении подпольного салона, о котором писали в телеграм-канале "Только никому".

Ранее "Утро.ру" писало о травме, которую Лера Кудрявцева получила на аттракционе.